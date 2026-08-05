Adana'da Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 6 Gözaltı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 6 Gözaltı

Adana\'da Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 6 Gözaltı
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Adana'da emlakçı Baran Yücekaya'nın da yaralandığı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

ADANA'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan 4 kişiden emlakçı Baran Yücekaya'nın, arsa satışı yapmak için bir araya geldiği H.S. ile anlaşamadığı, çıkan tartışmada H.S.'nin husumetlilerine konum bilgisi gönderdiği belirlendi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Yücekaya ile tetikçiler ve onlara yardım eden kişilerin aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda H.S., E.Ç., K.E. ve emlakçı Baran Yücekaya yaralandı.

SALDIRIYA MÜDAHALE EDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Aksoy ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar H.S., E.Ç., K.E. Baran Yücekaya ve Samet Aksoy ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Samet Aksoy doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aksoy'un cansız bedeni, otopsinin ardından morga götürüldü. Hafif yaralı Yücekaya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA BİR ADRESTE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Yapılan incelemede, saldırıda yaralanan Baran Yücekaya'nın, arsa satışı görüşmesi yapmak üzere H.S. ile kebapçıda buluştuğu belirlendi. İddiaya göre görüşme sırasında H.S. ile anlaşmazlık yaşayan Yücekaya'nın, H.S.'nin borç-alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilere kebapçının konumunu gönderdiği anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine gelen tetikçilerin ateş açtığı, Baran Yücekaya'nın da taburcu olduktan sonra bir adreste saklandığı tespit edildi.

'OLAYLA İLGİM YOK BEN DE YARALANDIM'

Ekipler, tetikçi olduğu belirlenen Muhammet Çiftçi, motosikleti kullandığı öne sürülen Muhammed Rezuk ve Baran Yücekaya ile Yücekaya'nın saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen eşi S.Y., annesi S.Y. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok. Ben de saldırıda yaralandım, mağdurum" dedi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Çiftçi, Muhammed Rezuk, Baran Yücekaya, S.Y., S.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Adliye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 6 Gözaltı - Son Dakika

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