Havran'da Turizm Çalıştayı - Son Dakika
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Havran'da Turizm Çalıştayı

Havran\'da Turizm Çalıştayı
26.06.2026 11:59
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Havran, turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalıştay düzenledi. Katılımcılar öneriler sundu.

Balıkesir'in HAvran ilçesinde kentin turizm vizyonunu güçlendirmek ve özgün değerlerini turizme kazandırmak amacıyla çalıştay düzenlendi.

Kamu kurumları, sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yoğun katılımıyla bir zeytin işleme tesisinde gerçekleştirilen çalıştayda, ilçenin tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri ele alındı.

Çalıştayda konuşan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin turizmden hak ettiği payı alması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Havran'ın özgün değerleriyle bir turizm destinasyonu olarak tasarlanması hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Ersoy, "Havran Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, Belediye Başkanlığımız ve tüm etkinlik paydaşlarımıza, ilçemizin turizm vizyonuna katkı sunan bu nezih çalıştay için teşekkür ediyorum." dedi.

Çalıştay kapsamında, ilçenin turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla "günübirlik Havran turu" ve "konaklamalı Havran turu" programları üzerinde duruldu.

Katılımcılar, kentin doğal, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin ön plana çıkarılmasına yönelik önerilerini paylaşırken, turizm rotalarının çeşitlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Gastronomi, Balıkesir, Ekonomi, Havran, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Kamu, Son Dakika

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