Havran Meclis Üyesi Yüksel'i Son Yolculuğu

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Yüksel'in naaşı, Havran ilçesindeki Koca Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Yüksel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından evli ve 1 çocuk sahibi Yüksel'in cenazesi Havran Mezarlığı'na defnedildi.

Yüksel, dün kaymakamlık binası arkasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.