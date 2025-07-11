Havsa Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Havsa ilçesinde inşa edilen ve "bölgenin tek, en büyük ve en modern tesisi" olduğu belirtilen Canlı Hayvan Pazarı'nda yetkililerle bir araya gelen Ciğerci, pazarın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Ciğerci, modern yapısıyla dikkat çeken pazarın, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına göre tasarlandığını vurguladı.