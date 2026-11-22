Havsa ilçesinde 3 kişi, kendilerini 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Havsa Polis Merkezi Amirliğine başvuran Ü.M, O.T. ve G.T, şüpheli Ö.A'nın kendilerini dolandırarak 500 bin lirayı haksız şekilde tasarrufuna geçirdiğini öne sürdü.

Müştekiler, söz konusu olayda Ö.A. ile birlikte hareket ettiğini iddia ettikleri T.K'den de şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince nitelikli dolandırıcılık iddiasına ilişkin tahkikat başlatıldı.

Şantiyeden elektrik kablosu çalındı

Keşan ilçesinde bir şantiyeden elektrik kablosu çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde şikayet üzerine bir şantiyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, elektrik kablosunu alan kişinin T.U. olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili şüpheli yakalandı.