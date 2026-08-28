Havsa\'da Zafer Bayramı Konseri

Edirne'nin Havsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Zafer Konseri düzenlendi.

Recep Özen Kır Bahçesi'nde düzenlenen programa Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve vatandaşlar katıldı.

Program, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı bandosunun konseriyle başladı.

Havsa Halk Eğitimi Merkezi Çocuk Korosu ve Gönül Teli Korosu, kahramanlık ezgilerini seslendirdi.

Edirne Müftülüğünde Nijerya'daki insani yardım faaliyetleri görüşüldü

Nijerya'da davet ve insani yardım faaliyetleri yürüten Müslüman Davet Gönüllüleri (MPD) İcra Sekreteri Hamza İsa ve beraberindeki heyet, Edirne İl Müftülüğünü ziyaret etti.

İl Vaizi Muhammet Cafer Çelebi tarafından müftülüğe bağlı Kitap Kafe'de ağırlanan heyetle Nijerya'da yürütülen davet ve insani yardım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Buluşmada, farklı coğrafyalardaki Müslüman toplulukların ihtiyaçları ve karşılıklı tecrübe paylaşımı da ele alındı.

Heyet, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Nijerya'da gerçekleştirdiği kurban faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinden Kosova'ya sağlık desteği

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, "Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında Kosova'da Prizren Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane yöneticileriyle görüşen heyet, sağlık hizmetleri, fiziki imkanlar, sağlık eğitimi ve olası işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hatipler, üniversitenin sağlık alanındaki bilgi ve deneyimini Balkan ülkeleriyle paylaşmayı önemsediklerini belirterek, işbirlikleriyle Kosova'nın sağlık hizmetlerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Heyette üniversitenin yöneticileri ve sağlık alanındaki akademisyenler yer aldı.