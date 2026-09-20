Havsa Osmanlı köyü iç yoluna Edirne İl Özel İdaresince 3,5 km sathi kaplama yapıldı

Havsa Osmanlı köyü iç yoluna Edirne İl Özel İdaresince 3,5 km sathi kaplama yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Özel İdaresinin il genelindeki yol yapım çalışmaları sürüyor; sıcak asfalt projeleri sathi kaplamayla destekleniyor. Bu kapsamda Havsa Osmanlı köyü iç yolunda 3,5 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirildi ve çalışmaların süreceği belirtildi.
Edirne İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları sathi kaplama projeleriyle destekleniyor.
Bu kapsamda Havsa'nın Osmanlı köyü iç yolunda 3,5 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.
Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?