Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, bekçinin müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika
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Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, bekçinin müdahalesiyle hayata döndü

27.07.2025 11:31
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Sivas'ta arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, çarşı ve mahalle bekçisinin müdahalesiyle hayata döndü.

Sivas'ta arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, çarşı ve mahalle bekçisinin müdahalesiyle hayata döndü.

Fevzi Paşa İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Zahid Bilgin, arkadaşlarıyla yüzmek için özel bir havuza gitti.

Suya girdikten bir süre sonra çocuğun havuzda hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, Bilgin'i havuz dışına çıkardı.

Bu sırada oğluyla yüzmek için havuzda bulunan Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Amirliğinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Burak Gezici, hemen çocuğun yardımına koştu.

Gezici, havuz kenarında yaklaşık 2 dakika suni teneffüs ve kalp masajı yaparak çocuğu hayata döndürdü.

Burak Gezici'nin çocuğa yaptığı müdahale güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Bilgin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, hediye veren Burak Gezici, AA muhabirine, olay günü çocuğuyla havuza yüzmeye gittiğini söyledi.

Bu sırada havuzda 5 kişinin olduğunu anlatan Gezici, şöyle konuştu:

"Sonra havuza kalabalık bir grup geldi. Çocuğu boğulma esnasında fark etmedim, kimse de fark etmedi. Görüntülerden izlediğim kadarıyla çocuk yaklaşık 4 dakika suyun altında kalmış. Birinin sadece çocuğu kenara attığını gördüm. Bunun üzerine koşarak çocuğun yanına gidip müdahale ettim. Çocuğu sırt üzeri çevirdim, hayati fonksiyonlarının olmadığını fark ettim. Nefes almıyor, kalbi atmıyor ve nabız yoktu. Hemen suni teneffüse başladım. Yaklaşık 1,5-2 dakika suni teneffüs yaptım. Çocuk nefes almaya başlayınca ben de nefes almaya başladım. Daha sonra sol tarafına yatırarak kendine gelmesini bekledim. O sırada yuttuğu suyu da çıkardı. Sonrasında sağlık ekipleri geldi, çocuğu alıp hastaneye götürdüler."

Gezici, daha sonra çocuğun yoğun bakımda olduğunu öğrendiğini belirterek, yanına gittiğini dile getirdi.

Uzun süre suyun altında kaldığı için çocuğa bir şey olmasından korktuğunu ifade eden Gezici, "Hastaneye gittiğimde durumu iyiydi ama yoğun bakımdaki tedavisi sürüyordu. İki gün sonra tekrar ziyaretine gittiğimde normal odaya çıkarmışlardı. Güzel sohbet ettik, çocuğun iyi olduğunu görmek bana yetti. Şu anda sağlık durumu da gayet iyi, benim için en mutlu olan durumda bu." diye konuştu.

"Ailesi beni bir kahraman gibi görüyor"

Gezici, çocuğun daha sonra taburcu edildiğini ve artık eskisi gibi arkadaşlarıyla gülüp oynayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buna vesile olduysam ne mutlu buna. Ailesi beni bir kahraman gibi görüyor. Samimi, güzel diyaloglarımız oldu. Çocukla ilgili devamlı bana bilgi veriyorlar. Bu durum aslında hoşuma gidiyor, içimi rahatlattı. Normalde havuza bir gün önce yeğenlerimle gidecektik, yengem çocuklar hastalanır diye izin vermedi. Biz de ertesi gün çocuğumla havuza gittik. Benim orada olmam tamamen tesadüf falan değil, gerçekten o gün orada olmam gerekiyormuş. O da gerçekten enteresan bir olay."

Muhammed Zahid Bilgin ise "Yüzerken sürüklendim, su boyumu geçti ve boğuldum. Teşekkür ederim Burak abi, beni kurtardığın için artık sen benim bir abimsin." diye konuştu.

Bilgin, Victor Osimhen hayranı olduğunu belirterek, formasını istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, Güncel, Çocuk, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, bekçinin müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika

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