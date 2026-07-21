Havza Belediyesi\'nden Kur\'an Kursu Öğrencilerine İkram

Havza Belediyesi tarafından yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Murat İkiz, Sondaj Camisi ile İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

İkiz ve mahalle muhtarı Mahmut Bayraktar, öğrencilere cips, simit ve meyve suyu ikramında bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında eğitimin her kademesinde destek olmaya çalıştıklarını belirten İkiz, "Yaz Kur'an kurslarımızda eğitim gören evlatlarımıza küçük bir ikramla moral olmak istedik. Hem bu kutsal eğitime destek veriyor hem de onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle büyümeleri adına bu çalışmaları önemsiyoruz." dedi.