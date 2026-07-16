Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı - Son Dakika
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Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Havza\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
16.07.2026 00:29
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Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, konuşmalar yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Camisi önünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi, müftülük personeli tarafından ilahiler okundu.

Havza Kaymakamı Samet Serin, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016 gecesi, devletin içine sızmış FETÖ mensupları tarafından milli iradeye, demokrasiye ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı hain bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Milletimizin silahlarını yine milletimize doğrultan hainler Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, güvenlik birimlerimizi hedef almış, ülkemizi karanlığa sürüklemeye teşebbüs etmiştir. Ancak o gece milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkmış, tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yalnızca inancını, cesaretini ve vatan sevgisini ortaya koymuştur." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de 15 Temmuz tarihinin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yeri almış şerefli bir direniş örneği ve kapkara geceyi aydınlık bir güne çeviren bir milletin destanıdır. Bugün milletin devleti ile bir olduğu ve şerefli bir destan yazdığı günün yıl dönümüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmen Erdem Ünal tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşması canlı olarak izlendi.

Programa Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Yargıtay Üyesi Fahrettin Kırbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı Bekir Cengiz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı - Son Dakika

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