Havza'da 300 çiftçiye yüzde 56'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Havza'da 300 çiftçiye yüzde 56'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Havza\'da 300 çiftçiye yüzde 56\'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi ile Havza'da 300 çiftçiye yüzde 56'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da ayçiçeği üretiminin önemine değinerek, Havza ilçesinde 2 bin 317 üretici tarafından 73 bin 849 dekar alanda üretilen 18 bin 932 ton ayçiçeği için 13 milyon 251 bin 349 lira ödeme yapıldığını belirtti.

04.04.2024 17:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında hayata geçirilen Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi ile Havza'da 300 çiftçiye yüzde 56'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Havza Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda düzenlenen törende 300 çiftçiye yüzde 56 hibe olmak üzere 6 bin dekar alanda ekim yapılması amacıyla 300 torba ayçiçeği tohumu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da 8 ilçede yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını belirterek, "Ayçiçeği dünyada yağlı tohumlar arasında en fazla ekim oranına sahip bitkidir. Kişi başı tüketimine göre de ülkemizde önemli bir ürün. Samsun'da 2023 TÜİK verilerine göre 204 bin 97 dekar alanda 61 bin 743 ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirmiştir. Ülkemiz yağlık ayçiçeği üretiminde Samsun 9. sırada yer almaktadır. Samsun'da ayçiçeği üretimi Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde yapılmaktadır. Havza ilçesinde 2 bin 317 üretici tarafından 73 bin 849 dekar alanda üretilen 18 bin 932 ton ayçiçeği için 13 milyon 251 bin 349 lira ödeme yapılmıştır." dedi.

Sağlam, Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi'nin toplam maliyetinin 5 milyon 98 bin 750 lira olduğunu, 2 milyon 800 bin lirasının Bakanlık tarafından karşılandığını ifade etti.

Kaymakam Mustafa Ayvat da Havza'da son dönemde tarımsal projelerden alınan desteğin arttığını dile getirerek, "Bunda en büyük etken çiftçimizin gelişime ve yeni ürünlere açık olmasıdır. Projeye katılarak destek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayvat ve Sağlam ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam tarafından çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Havza, Çiftçilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da 300 çiftçiye yüzde 56'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da 300 çiftçiye yüzde 56'sı hibe olmak üzere 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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