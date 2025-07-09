Havza\'da Aşure ve Lokma Etkinliği

Havza'da muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma etkinliği düzenlendi.

Karga Mahallesi'nde bulunan Zeynep Ana Cemevinde mahalle muhtarı Özkan Köse ve mahalle sakinleri tarafından düzenlenen aşure ve lokma etkinliğine Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Belediye Meclis üyeleri, ASFED Denetim Kurulu Başkanı Cesur Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.

İkiz, aşurenin İslam aleminde ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua edilmesinin ardından kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ve hazırlanan aşure davetlilere ikram edildi.