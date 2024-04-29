Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için hazırlıklar başladı - Son Dakika
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Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için hazırlıklar başladı

Havza\'da Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için hazırlıklar başladı

Havza ilçesinde gerçekleştirilecek olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için Festival Kutlama Komitesi genişletilmiş bir toplantı düzenledi. Toplantıda festivalin ilçe tanıtımına katkı sunacak şekilde tertip edilmesi için çaba gösterildiği belirtildi. Belediye Başkanı Murat İkiz, festivalin uzun zamandır iptal edildiğini ancak bu yıl yeniden düzenleneceğini söyledi ve festivalin planlaması hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca güreş ve at yarışı komiteleri belirlendi ve festival takvimi netleştirilmesi amacıyla ileriki bir tarihte tekrar toplanma kararı alındı.

29.04.2024 23:52
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Havza ilçesinde gerçekleştirilecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival hazırlıkları kapsamında genişletilmiş toplantı düzenlendi.

Havza Belediye Meclisi Salonu'nda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in başkanlığında komite üyeleri bir araya geldi.

Kaymakam Ayvat, festivalin ilçe tanıtımına katkı sunacak şekilde tertip edilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki kültürel değerlerimizin yaşatıldığı güzel bir festival tertip edilecek. Hem kültürel hem de sosyal anlamda uzun zamandır gerçekleştirilemeyen festivali zengin içerik ve katılımın yüksek olacağı şekilde tertip etmenin gayretindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı İkiz ise uzun zamandır festivallerin ülkede yaşanan felaket ve üzücü olaylar nedeniyle iptal edildiğini hatırlatarak, "Yıllardır ilçemizin mahalli bayramı olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nin göreve gelmemiz ile birlikte yeniden tertip edilmesinin heyecanı ile çalışmalarımıza başladık. Festivalimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. 20 Mayıs'ta festival yürüyüşü ile başlayarak 26 Mayıs'ta Arslançayır Yaylası'nda bitecek şekilde planlamaktayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde düzenlenebilecek etkinlik ve turnuvalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan toplantıda güreş ve at yarışı komiteleri belirlenerek, festival takviminin netleştirilmesi amacı ile ileriki bir tarihte toplanma kararı alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için hazırlıklar başladı - Son Dakika

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