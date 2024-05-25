Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında halk konseri düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında halk konseri düzenlendi

Havza\'da Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında halk konseri düzenlendi

Havza'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, halk konseri düzenlendi. Havzalı sanatçılar Ali Seven, Muhsin İpek ve Cenk Turhan'ın sahne aldığı konsere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Konser arasında 100. Yıl Marşı söylendi ve havai fişek gösterisi yapıldı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, festivalin devam ettiğini belirterek, sanatçılara ve meydanı dolduran hemşerilere teşekkür etti. Konuşmanın ardından konser, sanatçıların seslendirdiği şarkılar ile devam etti.

25.05.2024 01:23
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, halk konseri düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda Havzalı sanatçılar Ali Seven, Muhsin İpek ve Cenk Turhan'nın sahne aldığı konsere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Konser arası 100. Yıl Marşı söylendi ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Daha sonra ise Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat ikiz tarafından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz festivalin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki iki günde festivalimiz dolu dolu sürecek. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan Havza'nın evlatları olan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gece meydanı dolduran hemşerilerime de teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından konser sanatçıların seslendirdiği şarkılar ile devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında halk konseri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında halk konseri düzenlendi - Son Dakika
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