Havza'da Buğday Alımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Havza'da Buğday Alımı Devam Ediyor

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Havza'da TMO, günlük 800 ton buğday alımı yapıyor. Beklenen toplam rekolte ise 107 bin 250 ton.

Hububat hasadının devam ettiği Havza ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alımı devam ediyor.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, TMO Havza Ajans Amirliği alım sahasını ziyaret ederek hububat alım çalışmaları hakkında bilgi aldı, ürün teslim etmeye gelen çiftçilerle sohbet etti.

Günlük ortalama 800 ton hububat alımı gerçekleştirilen ve alımların başladığı günden bu yana yaklaşık 10 bin ton buğday alımı yapılan TMO Havza Ajans Amirliği alım sahasındaki çalışmaları takip eden Genç, Havza'da hububat hasadının devam ettiğini belirtti.

Genç, ilçede bu yıl 165 bin dekar alanda buğday, 30 bin dekar alanda ise arpa üretimi yapıldığını ve yaklaşık 90 bin 750 ton buğday ve 16 bin 500 ton arpa olmak üzere toplam 107 bin 250 ton hububat rekoltesi beklendiğini söyledi.

TMO Havza Ajans Amirliği tarafından randevulu olarak günlük 800 hububat alımı yapıldığını, randevu sisteminin devrede olmasından dolayı sıkışıklık yaşanmadığını belirten Genç, "Bölge Lisanslı Depoculuk hizmeti veren tesislerin dolu olması nedeni ile TMO alım merkezinde yoğunluk oluştu. Sağ olsun TMO yetkililerimizin özverili çalışmaları ile alımlar devam ediyor. İnşallah TMO alımları üreticinin talebi olduğu sürece devam edecek. TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin randevu alarak gelmeleri önemli, randevusuz alım yapılmamakta. Tüm TMO çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü çiftçilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Buğday Alımı Devam Ediyor - Son Dakika

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