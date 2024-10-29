Havza\'da CHP ve ADD\'den Cumhuriyet\'in 101. yılı etkinliği

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Samsun'un Havza ilçesinde CHP Havza İlçe Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 101.yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı gerçekleştirildi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Cumhuriyet'in ilanının 101.yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ve ADD Başkanı Zehra Altıntaş tarafından çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunulda ve İstiklal Marşı okundu.

Geçit, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururu yaşadıklarını dile getirerek. "Cumhuriyet'in değerlerine ve ilkelerini her zaman sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağız. Cumhuriyet'i kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet sevgi ve saygı ile yad ediyoruz." dedi.