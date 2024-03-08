Havza\'da Çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Yoğunluk Yaşadı

Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadı.
Havza'da karanfil 25 ila 30, gül 75 liradan satılırken, saksılı çiçekler ise 200 ila bin lira arasında alıcı buluyor.
İlçede çiçekçilik yapan Savaş Karaman, yoğun bir iş günü geçirdiklerini, siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirterek, "Bir taraftan dükkandan satış yaptık, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştık. En çok karanfil ve gül satışı yapıyoruz. Telefonla gelen siparişlerimizde ise daha çok saksı çiçekleri tercih ediliyor." dedi.
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AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı. Geçen yıl başlanan revize restorasyon projesi kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı. Türbenin açılışında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
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