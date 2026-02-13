Havza\'da Duygulu Şarkılar Konseri

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından "Duygulu şarkılar" konseri düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde dernek üyesi Emrah Sasa ve Cihangir Bağrıyanık tarafından duygusal şarkılar seslendirildi.

Konser öncesi konuşma yapan Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlamak adına çalıştıklarını, her kurum ile ortak hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Muammer Düzgün, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül, davetliler ve vatandaşlar katıldı.