Samsun'un Havza ilçesinde, elektrikli ocak içine gizlenmiş silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo ile gönderilen pakette yaptıkları aramada, elektrikli ocak içine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile 57 mermi ele geçirdi.
Kargonun, A.B.D. (25) ve A.D'ye (18) ait olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Elektrikli Ocakta Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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