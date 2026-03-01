Havza'da Kumar Operasyonu: 7 Kişiye Cezalar

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde Havza ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu L.L. (59) ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.