Havza'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Havza'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğü iş birliğiyle muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Kevser Cami önünde kurulan stantta, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı ve eski CHP milletvekili Kemal Zeybek tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Kaymakam Ayvat, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğin perçinlendiği bir ay olduğunu belirterek, ülkemize ve tüm İslam aleme sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi. Belediye Başkanı İkiz ise muharrem ayının bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Müftü Alıcı ise aşure etkinliğinin herkesi kucaklamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

19.07.2024 16:55
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Samsun'un Havza ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi iş birliği ile Havza Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kevser Cami önünde kurulan stantta, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, eski CHP milletvekili Kemal Zeybek tarafından aşure servis edildi.

Kaymakam Ayvat, vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Bereketin, paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. muharrem ayının ülkemize tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise muharrem ayının bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı bir ay olduğunu kaydetti.

Müftü Cemil Alıcı da aşure etkinliğini düzenleme amaçlarının herkesi kucaklamak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı - Son Dakika

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