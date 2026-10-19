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Havza'da Muhtarlar Günü kutlandı

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Havza\'da Muhtarlar Günü kutlandı
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Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şahin, muhtarların bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Törene, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Havza İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı Bekir Cengiz, Belediye Meclisi üyeleri, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Törenin ardından muhtarlar Havza İlçe Mezarlığını ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.

Daha sonra muhtarlar Havza Kaymakamı Samet Serin'i ziyaret etti.

Ziyarette, Kaymakam Serin muhtarlar adına ilçenin tek kadın muhtarı Sevil Çelik'e çiçek taktim etti.

Kaymakam Serin, muhtarların yürüttüğü görev itibarıyla devlet ve millet arasında önemli bir köprü olduğunu ifade ederek tüm muhtarların gününü kutladı.

Muhtarlar program kapsamında son olarak Havza Belediye Başkan Vekili Ümran Uğurlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette muhtarların gününü kutlayan Uğurlu'ya, muhtarlara belediye tarafından verilen destekler adına Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin tarafından çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA
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