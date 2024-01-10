Havza\'da Öğrencilere Göz, Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere yönelik göz, ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı koordinesinde, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda eğitim göre 440 öğrenci göz, ağız ve diş sağılığı konularında erken teşhis amacı ile taramadan geçirildi.

Tarama öncesi görevli doktorlar tarafından öğrencilere sağlıklı beslenme ve genel hijyen kuralları konularında bilgiler aktarıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz yapılan tarama ile erken dönemde oluşabilecek olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve taramalar sonunda sorun tespit edilen çocuklarda erken tanıyla gerekli tedavilere yönlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.