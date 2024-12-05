Havza'da özel gereksinimli öğrencilere ziyaret - Son Dakika
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Havza'da özel gereksinimli öğrencilere ziyaret

Havza\'da özel gereksinimli öğrencilere ziyaret

Havza'da, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

05.12.2024 16:21
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Havza'da, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret ederek, burada eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle birlikte etkinlik gerçekleştirdi.

Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ile polisler ve Havza Gençlik Merkezi gönüllüleri de ziyarette bulundu.

Tekinasa, merkezin müdürü Erkan İyiliksever'den çalışmaları hakkında bilgi alarak, buradaki öğrencilerle de sohbet etti.

İyiliksever, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri yalnız bırakmayan herkese öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerimiz devam edecek. Unutulmamalı ki her birey, birer engelli adayıdır." dedi.

Kaynak: AA

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