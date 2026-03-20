Havza\'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı

Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen programa İYİ Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İkiz, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleri olduğunu vurgulayarak, "Bayrama ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bayramlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın müstesna günü. Bu nedenle bayram birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Havza Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda halkımızın rahatı için temizlik işleri müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimiz görevinin başında. Başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Rabb'im bizlere nice bayramlara erişmeyi nasip etsin." dedi.