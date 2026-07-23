Havza'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Havza\'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
23.07.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi ve su birikintileri oluştu.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yeni Mahalle Orman Sokak'ta bir evin bahçesinde bulunan ağacın üst kısmı kuvvetli rüzgar nedeniyle koparak yaklaşık 50 metre ilerideki elektrik teline takıldı. Bu nedenle Yeni Mahalle'nin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Havza Kaymakamı Samet Serin, 10 civarında evin çatısının zarar gördüğü Aslançayırı Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Kaymakam Serin'e İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan eşlik etti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Doğal Afet, Acil Durum, Güncel, Samsun, Havza, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum

21:45
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 22:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.