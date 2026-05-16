Havza\'da Sel Felaketi: Maddi Zarar ve İyileştirme Çalışmaları

16.05.2026 18:09
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selde, 70 konut, 385 iş yeri zarar gördü; tarım arazileri kayboldu.

SAMSUN'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, ilk belirlemelere göre 70 konut ile 385 iş yerinin zarar gördüğünü, 10 bin dekarlık tarım alanı, 824 arı kovanı ile 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğunu açıkladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile birlikte 12 Mayıs'ta selin etkili olduğu Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

'TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

İlçenin büyük bir afeti geride bıraktığını belirten Mehmet Muş, "Yaptığımız incelemelerde 70 konut ile 385 iş yerinin zarar gördüğünü tespit ettik. Ayrıca 10 bin dekarlık tarım arazisi, 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu belirlendi. Selin meydana geldiği ilk andan itibaren 1200 personel ile 370 iş makinesi bölgede görev aldı. Samsun Valiliği koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekipleri ve gönüllülerimizin yoğun çalışmasıyla taşkın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede temizlik çalışmaları ise devam ediyor. Temizlik çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağız" dedi.

'ESNAF KREDİLERİNİ 1 YIL FAİZSİZ ERTELEYECEĞİZ'

Taşkına neden olan derenin ıslah edileceğini belirten Mehmet Muş, " Taşkına neden olan Hacı Osman Deresi'nin kapalı bölümlerini açarak ivedilikle ıslah edeceğiz. Bayram sonrasında ihale sürecini tamamlayıp, yapım çalışmalarına başlayacağız. İlçe genelinde iki bina dışında elektrikle ilgili herhangi bir problem bulunmuyor. Su ve elektrik hizmetlerini ilçenin tamamına ulaştırdık. Halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Doğalgazda yalnızca 28 aboneye hizmet verilemiyor. Bunun dışında ilçenin tamamına doğal gaz veriliyor. Mobil iletişim hatlarında herhangi bir kesinti yok. Sadece 23 sabit hat abonemizde problem bulunuyor. İlgili ekiplerimiz bu sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen 385 esnafımızın TESKOMB ve Halkbank üzerinden kullandığı esnaf kredilerini 1 yıl faizsiz erteleyeceğiz. Daha önce esnaf kredisi kullanmayan vatandaşlarımıza ise 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlayacağız. Diğer bankalarda ticari kredisi bulunan esnafımıza da uygun şartlarda 1 yıl erteleme imkanı sunacağız" diye konuştu.

'İLÇEDE HAYAT BÜYÜK ÖLÇÜDE NORMALE DÖNDÜ'

Muş, "Hasar gören konut ve iş yerleriyle ilgili çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyemiz yürütecek. Elektrik giderlerini yıl sonuna kadar YEDAŞ karşılayacak. İlçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ilan ile reklam giderlerini de yıl sonuna kadar erteleyecek. Acil yardım ödeneği kapsamında gönderilen 50 milyon lirayı kullanmaya başladık. Ayrıca 7 kişilik zarar tespit komisyonu oluşturacağız. Komisyonun yapacağı incelemelerin ardından esnafımızın ve vatandaşlarımızın zararlarını devletimizin imkanları çerçevesinde en üst seviyede karşılayacağız. Selden etkilenen esnafımızın başvurması halinde vergi ve SGK borçlarını da 3 ay süreyle erteleyeceğiz. İlçede hayat büyük ölçüde normale döndü. Zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan doğru olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum. Resmi bilgiler, valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

