Havza\'da Sel Sonrası Toplantı Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selin ardından yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında toplantı düzenlendi.

Ayvat, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, selin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm gücü ile Havza'nın ve Havzalıların yanında olduğunu söyledi.

Zor bir süreç geçirdiklerine işaret eden Ayvat, "Sahada selin izlerini silmek ve hayatı normale çevirmek adına çalışmalar sürerken, diğer taraftan hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Bugün bir şeyleri eleştirme bir şeylerden kusur, hata, eksik arama vakti değildir. Bugün Havza için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zamanıdır. Devletimiz Havza'mızı ayağa kaldıracak güçte. Bir an evvel yaralı sarmak için enerji harcamamız lazım. Havza yardımseverliği ve birbirine bağlılığı ile örnek bir ilçe. Şimdi bunu bir kez daha gösterme ve Havza için birlikte mücadele etme zamanı." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise afetin yaşandığı andan itibaren Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçe belediyeler dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ile Havza'da olduğunu vurgulayarak, "Kendi imkanlarımız ile 30 günde yapacağımızı 3 günde Allah'a çok şükür büyük başarıyla hallettik. Allah'ın izniyle Havza'da bu zarardan gören kimse, 'Bir kuruş benim devletten alacağım var' demeyecek. Havza emin ellerde, bu süreci sakin şekilde atlamamız lazım. Bunun içinde Havza'da her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnaf odaları adına söz alan Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da esnafın maddi olarak zor durumda olduğunu belirterek, rahatlatılması adına atılabilecek adımlar konusunda görüşlerini aktardı.

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ise kooperatife borcu olan ve selden etkilenen esnafın borçlarının erteleneceğini kaydetti.

Toplantıya AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, esnaf odalarının başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.