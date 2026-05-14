Havza'da Sel Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Sel Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı

Havza\'da Sel Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı
14.05.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da sel sonrası yıkılacak 56 iş yeri için yıkım ve taşınma çalışmaları başladı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmalarına başlandı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İcadiye Mahallesi'nde Hacı Osman Deresi üzerinde bulunan ve yıkılacak 56 iş yerinin sahipleriyle bir araya gelerek, iş yerlerinin bir an önce boşaltılması uyarısında bulundu.

DSİ ekipleri, daha sonra İcadiye Mahallesi'nde boşaltılan iş yerlerinin yıkımı ile Bahçelievler Mahallesi'nde derenin üzerinde bulunan beton blokların kaldırılmasına başladı.

Yıkımı gerçekleşecek iş yerlerinin taşınacağı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hazırlıkları da devam ediyor.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, gazetecilere, selin ardından ilçede temizlik ve su tahliye çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Yapılan çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini belirten İkiz, "Özellikle su tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz. Dükkanların alt katlarında biriken suyu boşaltıyoruz." dedi.

Dere üzerinde bulunan iş yerleriyle ilgili de çalışma yürütüldüğüne işaret eden İkiz, "Buradaki 56 dükkanla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. 56 dükkanı yeni yerine getireceğiz. Bu kapsamda söz konusu dükkanların taşınmasına yönelik çalışmalar başladı. Sel nedeniyle zarar gören iş yeri, konut ve araçlara yönelik tespit çalışmaları sürüyor. 400-500 civarında iş yeri ve konutta hasar oluştu. Yaklaşık 100 aracın da zarar tespit çalışması gerçekleştirildi." bilgilerini verdi.

İkiz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Devletimiz, Valiliğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz, çevre belediyelerimiz ve tüm ekiplerimiz sahada. Havza'yı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Sel Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:38:15. #7.13#
SON DAKİKA: Havza'da Sel Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.