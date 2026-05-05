Havza\'da Trafik Haftası Kutlaması

Samsun'un Havza ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Kazımpaşa Caddesi'nde sürücülerin Trafik Haftalarını kutlayarak, bilgilendirme yaptı, broşür dağıtarak çikolata ikram etti.

Kaymakam Mustafa Ayvat kurallara uyan sürücülere teşekkür ederek, "Önceliğimiz sürücü ve yayalarımızın güvenliği. Bu nedenle trafik kurallarına uyulması önemli." dedi.

Belediye Başkanı İkiz de sürücülerin Trafik Haftası'nı kutladı.