Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nefer Eren idaresindeki 05 ACP 841 plakalı otomobil, Samsun- Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi'ndeki kavşakta Mustafa Kılıç yönetimindeki 60 HF 412 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Mustafa Kılıç yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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