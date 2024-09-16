Havza ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Vezirköprü'den Samsun yönüne giden Okan Türgeç idaresindeki 06 ZG 499 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Sezer Oktay (20) yönetimindeki 55 H 6254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Oktay ile yanındaki Abdurrahim Korkmaz (19), Kadir Demirbilek (20), Erkan İğci (17) yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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