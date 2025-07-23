Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 507 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında H.M. (40) ve Y.Z. (39) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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