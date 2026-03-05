Havza'da Yetimlerle İftar - Son Dakika
Havza'da Yetimlerle İftar

05.03.2026 21:35
Kaymakam Ayvat, yetim çocuklarla iftar yaparak sosyal dayanışmanın önemini vurguladı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Havza Fizik Tedavi Merkezi uygulama mutfağında düzenlenen iftar programında Ayvat, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

Ayvat, iftar sofrasında çocukların yüzlerindeki tebessüm, ailelerin gönlündeki sıcaklık ve toplumsal dayanışmanın verdiği gücün en güzel şekilde hissedildiğini dile getirerek, "Paylaşmanın bereketi ve birlikte olmanın huzuru bir kez daha gönülleri buluşturdu. Devletimizin şefkat eli ve sosyal dayanışma anlayışı ile düzenlediğimiz iftar programımız ramazan'n rahmet ikliminde somut bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Ayvat ve eşi Kübra Pala Ayvat ile Belediye Başkanı Murat İkiz, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

İftar programına Havza SYDV Müdürü Okan Ünal, Havza Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Müftüsü Cemil Alıcı ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.