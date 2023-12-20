 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza'da yol genişletme ve otopark çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da yol genişletme ve otopark çalışmalarına başlandı

Havza'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak'ta yol yenileme ve otopark alanı açma çalışmalarına başlandı.

Havza\'da yol genişletme ve otopark çalışmalarına başlandı
20.12.2023 - 14:51,
Abone Ol

Havza'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak'ta yol yenileme ve otopark alanı açma çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, inşaat çalışmalarında sona gelinen Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, inşaatı devam eden Havza Hükümet Konağı ile Havza Rezerv Yapı Projesi kapsamında yapılacak iş merkezinin yer aldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak'ta başlatılan yol yükseltme, yenileme ve TCDD tarafından Havza Belediyesine tahsis edilen alanda otopark alanı açma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Yatırımların tamamlanması ile bölgede yaya ve araç yoğunluğunun artacağına işaret eden Özdemir, "Amacımız ilçemizin yeni cazibe merkezi olacak olan bölgesinde yaya ve araç trafiğini rahatlatmak. Bu amaç ile Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Hükümet Konağı ve yeni iş merkezimizin bölgeye kazandıracağı hareketliliği kaldıracak şekilde yollar ve otopark alanı yapacağız. Yapılan görüşmeler neticesinde TCDD tarafından Havza Belediyemize tahsis edilen alanda yaklaşık 100 araçlık otopark alanı yapmak, yollarımızı bu yoğunluğa uygun hale getirmek için yol yükseltme ve yenileme çalışmalarımıza başladık." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Havza'yı modern bir şehir konumuna getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinci ile çıktığımız yolda ilçemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah ilçemizin yeni cazibe merkezi olacak bu bölgede belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri ile halkımızı buluşturacağız. İlçemize hayırlı olsun. İlçemize yapılan yatırımlar ve ilçemizde yürütülen çalışmalardan ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Hükümet, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da yol genişletme ve otopark çalışmalarına başlandı - Son Dakika


13:24
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'Korkak' Çıkışına Sert Yanıt Verdi Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:09:42. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da yol genişletme ve otopark çalışmalarına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement