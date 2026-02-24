Havza\'da Ziyaretler Gerçekleştirildi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvat ve İkiz, ziyaretler kapsamında ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Havza Müftüsü Cemil Alıcı'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Havza'da inşası süren İlçe Müftülüğü hizmet binası ile Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, söz konusu binaların çevre düzenlemesi, duvar, yol ve yeşil alan çalışmalarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'nın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, Havza ve ilçe halkı için hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Devlet millet iş birliğiyle inşallah iki yıl içinde binaları hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Başkan Doğan'a Havza'ya sağladığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Ayvat ve İkiz daha sonra Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Serdar Ateş ile görüştü.

Görüşmede, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Havza ve çevresinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile trafik güvenliğini artırmaya yönelik projeler ele alındı. Ayrıca 2026 yatırım programına alınan Çakıralan Kavşağı'nın yeniden yapılması ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesi projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Ayvat, Çakıralan Kavşağı'nın yeniden inşa edilmesi ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesiyle Havza'da trafik güvenliğinin artacağını ifade etti.