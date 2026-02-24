Havza'da Ziyaretler Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Ziyaretler Gerçekleştirildi

Havza\'da Ziyaretler Gerçekleştirildi
24.02.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz, Samsun'da müftülük binası ve yol projelerini görüştü.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvat ve İkiz, ziyaretler kapsamında ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Havza Müftüsü Cemil Alıcı'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Havza'da inşası süren İlçe Müftülüğü hizmet binası ile Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, söz konusu binaların çevre düzenlemesi, duvar, yol ve yeşil alan çalışmalarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'nın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, Havza ve ilçe halkı için hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Devlet millet iş birliğiyle inşallah iki yıl içinde binaları hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Başkan Doğan'a Havza'ya sağladığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Ayvat ve İkiz daha sonra Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Serdar Ateş ile görüştü.

Görüşmede, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Havza ve çevresinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile trafik güvenliğini artırmaya yönelik projeler ele alındı. Ayrıca 2026 yatırım programına alınan Çakıralan Kavşağı'nın yeniden yapılması ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesi projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Ayvat, Çakıralan Kavşağı'nın yeniden inşa edilmesi ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesiyle Havza'da trafik güvenliğinin artacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Müftülük, Samsun, Güncel, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Ziyaretler Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:52:38. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da Ziyaretler Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.