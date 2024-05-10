Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi'ne DOKAP'tan hibe desteği - Son Dakika
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Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi'ne DOKAP'tan hibe desteği

Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi\'ne DOKAP\'tan hibe desteği

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi'ne, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) yüzde 100 hibe desteği verilecek. Proje kapsamında görsel sanatlar, müzik ve robotik kodlama atölyeleri kurularak öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

10.05.2024 11:02
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Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi"ne, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi'nin protokolü, DOKAP binasında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından imzalandı.

Ayvat, burada yaptığı konuşmada, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla hayata geçirilecek proje, ilçemize hayırlı olsun. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına önemli katkılarda bulunacak projemiz yüzde 100 DOKAP destekli olacak." dedi.

Gültekin ise öğrencilere yönelik projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Ertuğ da projenin 950 bin liralık bütçeye sahip olduğunu dile getirerek, "Bütçenin tamamı DOKAP tarafından karşılanacak. 21. yüzyıl yeterliliklerini kazandırarak öğrencilerin kişisel ve akademik gelişmelerine olumlu katkı sağlamak amaçlanmıştır." diye konuştu.

Proje koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen de Havza'da öğrenim gören öğrencilere yönelik bilim, kültür ve sanat etkinlikleri yapmak, kalkınmanın temeli haline gelen dijital dünyayı öğrencilerin hizmetine sunmak, üreten bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında görsel sanatlar, müzik ve robotik kodlama atölyeleri kurulmasının amaçlandığını anlatarak, projeden 639 okul öncesi, 1628 ilkokul, 1767 ortaokul, 1929 da ortaöğrenim öğrencisinin faydalanması hedeflediklerini kaydetti.

Projenin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Dikmen, "Hedef grubun olay ve durumlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmesine katkı sağlanması, problem çözme, farklı bakış açısı geliştirerek çok yönlü düşünebilme yetenekleri kazandırılma hedeflendi. Nihai hedefimiz ise öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda dünya ile rekabet edebilir hale gelebilmek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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