Kaymakam Serin’den gazilere ve şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Serin’den gazilere ve şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Serin’den gazilere ve şehit ailelerine ziyaret
14.07.2026 16:20
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Havza Kaymakamı Samet Serin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazilerle şehit ailelerini ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Samet Serin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazilerle şehit ailelerini ziyaret etti.

Serin, gazi Samet Kaya ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Serin, gazilerin ve şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, "Sizler sayesinde bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacaktır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Ziyaretlere Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Okan Ünal ile Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat katıldı.

Kaynak: AA

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