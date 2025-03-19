Havza Kaymakamlığı şehit yakınları ve gazilere iftar verdi

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

Özel bir tesiste düzenlenen iftar programında, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Ayvat, "Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını hep birlikte idrak ettik ve şehitlerimizi andık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile aynı sofrayı, aynı lokmayı paylaşmaktan onurluyuz. Sizler bizlere vatanın emanetisiniz ve sizlere her zaman kapımız açık. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise tüm şehit yakınları ve gazilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Vatan emaneti olan sizler için her zaman göreve hazırız. Rabbim yapmış olduğumuz ve yapacak olacak olduğumuz ibadetlerimiz kabul eylesin." dedi.

Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu vurguladı.