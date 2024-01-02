Havza OSB Müdürü, Havza Belediye Başkanı ve TSO Başkanı ile görüştü

Havza Organize Sanayi (OSB) Müdürlüğü görevine getirilen Hasbi Altuntaş, Havza OSB Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'ı ziyaret etti.

Ayvat, ziyarette, Havza OSB'nin hayata geçen yatırımlar ile hızlı şekilde büyüdüğünü dile getirerek, "Bu büyüme süreci önümüzdeki zaman dilimde artarak devam edecek. Tüm gayemiz Havza OSB'ye daha fazla yatırımcı çekmek." dedi.

Altunbaş'a görevinde başarılar dileyen Özdemir de Havza'nın büyümesi ve gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Acar ise Altuntaş'a görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.