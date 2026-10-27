Havza OSB\'yi demir yola bağlayacak 3 km\'lik hattın kasımda açılması planlanıyor

Samsun'un Havza ilçesinde Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesini demir yolu ağına bağlayacak proje kapsamında yürütülen çalışmaların kasım ayında tamamlanarak hattın faaliyete geçmesi planlanıyor.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Vali Orhan Tavlı, Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu ile Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde devam eden yatırımları inceledi.

Tavlı, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyar lira bedelle hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen 3 kilometrelik iltisak hattı ile 140 bin metrekarelik yükleme ve boşaltma merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kasım ayında faaliyete geçmesi planlanan hatla Havza OSB'nin demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.

Vali Tavlı, daha sonra 220 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve 2027 yılında üretime başlaması planlanan fabrikadaki çalışmaları inceledi.