Havza OSB Yönetim Kurulu Toplandı

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza OSB idari binasında Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda arıtma tesisi projesi, firmalara tapu verme ve zeyilname düzenleme işlemleri, demir yolu yükleme alanıyla ile Türk Telekom ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak işlemler ve görüşüldü.

Toplantıya Vali Dağlı'nın yanı sıra Havza OSB Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Şengül ile Havza OSB Müdürü Vural Tokmak katıldı.

Toplantı sonrası Vali Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri, yapım çalışmaları devam eden demir yolu yükleme alanı, SASKİ tarafından yürütülen altyapı ile fabrikaların inşa çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.