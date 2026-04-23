Havza Tarım Kredi Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Havza Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen genel kurul ile belirlendi.

860 üyesi bulunan kooperatifin Yeni Mescit Mahallesi'ndeki binasında yapılan genel kurul, başkanlığını Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Cenk'in yaptığı divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda Havza Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Erman Gökçe, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından mevcut başkan İlhami Şimşir'in aday olmadığı kooperatif yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Yapılan seçimde Gürhan Şahin'e ait beyaz ve Ali Yılmaz'a ait sarı liste olmak üzere iki listede 20 aday yarıştı.

Seçimde adaylardan Ali Yılmaz 315, Yılmaz Bıyık 299, Seyfullah Akyol 299, Arif Esen 297, Salih Bektaş ise 289 oy alarak yönetim kurulu üyeliğine seçildi, 18 oy geçersiz sayıldı.

Ali Yılmaz, kooperatif başkanının yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri tarafından belirleneceğini kaydetti.