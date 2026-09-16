Havza TSO, 650 aileye 260 bin liralık kırtasiye ve giyim çeki dağıttı - Son Dakika
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Havza TSO, 650 aileye 260 bin liralık kırtasiye ve giyim çeki dağıttı

Havza TSO, 650 aileye 260 bin liralık kırtasiye ve giyim çeki dağıttı
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Havza Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB desteğiyle ihtiyaçlı ailelere 260 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıttı. 650 aileye 400 lira değerinde verilen çekler, oda üyeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaçlı ailelere, 260 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, TOBB desteğiyle 650 aileye 400 lira değerinde toplam 260 bin liralık kırtasiye ve giyim alışveriş çeki dağıtıldığını belirtti.

Her yıl eğitime destek amacıyla TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine yardımda bulunulduğunu aktaran Acar, yardımlarla öğrenci ailelerine bir nebze de olsa destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Eğitimin her zaman yanında olduklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Eğitime destek amacıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımcı olabilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarımız odamız üyeleri aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere ulaştı. Bize destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine şahsım, oda meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Bundan sonra da inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza TSO, 650 aileye 260 bin liralık kırtasiye ve giyim çeki dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza TSO, 650 aileye 260 bin liralık kırtasiye ve giyim çeki dağıttı - Son Dakika
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