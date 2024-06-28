Havza TSO Başkanı Erkan Acar'a Türk Kızılayı tarafından ödül verildi - Son Dakika
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Havza TSO Başkanı Erkan Acar'a Türk Kızılayı tarafından ödül verildi

Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Türk Kızılaya yaptığı 10 ünite kan bağışı nedeniyle bronz madalya ve berat ile ödüllendirildi. Acar, kan bağışının insanlık görevi olduğunu belirterek, sağlığı elverdiği sürece bağış yapmaya devam edeceğini söyledi.

28.06.2024 14:57
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Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'a, Türk Kızılaya 10 Ünite kan bağışı yapması dolayısıyla bronz madalya ve berat verildi.

Acar'a bronz madalya ve beratı, Kızılay kan bağışçısı kazanım uzmanı Alper Candan ve Murat Bozdemir tarafından Havza TSO binasında sunuldu.

Acar, kendisini kan bağışlarından dolayı ödüllendiren Türk Kızılay yetkililerine teşekkür ederek, "Bu bir insanlık görevidir. Her sağlıklı bireyin kan vermesi, acil kan ihtiyacının azalması adına önemli. Verilen bu madalya ve berat benim için çok önemli ama asıl önemli olan verdiğiniz kanın kullanıldığına dair gelen mesaj, bir insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmanın içinizi kaplayan mutluluğu. Bundan sonra da sağlığım elverdiği sürece kan bağışlamaya devam edeceğim." dedi.

Candan da Acar'a yaptığı kan bağışlarından ötürü teşekkür ederek, "Kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değer tutulur. Bir damla kan, bin damla umut olur hastalara. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza TSO Başkanı Erkan Acar'a Türk Kızılayı tarafından ödül verildi - Son Dakika

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