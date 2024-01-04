Havza TSO Başkanı Erkan Acar\'ın ablası Meral Şencan vefat etti

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar'ın ablası Meral Şencan vefat etti.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında yaşamını yitiren Şencan için Kevser Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Şencan, Çamyatağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Acar ve Şencan aileleri, yakınları ile Kaymakam Mustafa Ayvat, Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Terme, Suluova, Merzifon TSO başkanları, esnaf odalarının temsilcileri, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile vatandaşlar katıldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve ailesi, taziyeleri kabul etti.