Havza Voleybol Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Havza Voleybol Halk Turnuvası Başladı

Havza Voleybol Halk Turnuvası Başladı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.

23.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası", başladı.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası'nda 16 takımın mücadele edecek.

Turnuvanın 25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Müftülük ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü takımları karşılaştı. Her iki takım oyuncuları da sahaya, "Kadına şiddete karşıyım de" yazılı pankartla çıktı.

Maçta Müftülük, rakibine 2-0 mağlup etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvaya katılan 16 takımın 4 grupta mücadele edeceğini belirterek, turnuvanın 9 Mart'ta oynanacak final müsabakasıyla sona ereceğini söyledi.

Toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak adına takımların sahaya "Kadına şiddete karşıyım de" yazılı pankartla çıktıklarını anlatan Uzun, "Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımlardan gönüllülük esasıyla topladığımız 16 bin lira, Türk Silahlı kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

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