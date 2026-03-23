Hawaii'de Şiddetli Yağışlar 1 Milyar Dolarlık Hasar Verdi - Son Dakika
Hawaii'de Şiddetli Yağışlar 1 Milyar Dolarlık Hasar Verdi

23.03.2026 09:54
Hawaii'deki fırtınalar 127 santimetre yağışla büyük yıkıma yol açtı, can kaybı yok ama hasar 1 milyar doları aştı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar büyük yıkıma yol açarken, beraberindeki fırtınaların neden olduğu zararın 1 milyar doları aştığı bildirildi.

Eyaletin bazı bölgelerinde 127 santimetreye varan yağış kaydedilirken, özellikle Oahu Adası'nda sel birçok yerleşim alanını sular altında bıraktı.

Oahu'da bazı tahliye ve ani sel uyarıları kaldırılmaya başlanırken, eyaletin diğer bölgelerinde risk sürüyor.

Hawaii News Now kanalına konuşan Hawaii Valisi Josh Green, fırtına ve yağışların etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Green, mahsur kalan 230'dan fazla kişinin kurtarıldığını, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sel nedeniyle bazı kamplarda mahsur kalanların bulunduğunu aktaran Green, ABD Sahil Güvenliğinin kurtarma operasyonlarına yardım ettiğini söyledi.

Green, yağış ve fırtınaların neden olduğu zararın 1 milyar doları aştığını ifade ederek Beyaz Saray'la temasta olduklarını kaydetti.

Hawaii'de yaşanan sel felaketinin 2004'ten bu yana eyalette görülen en şiddetli afet olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hawaii'de Şiddetli Yağışlar 1 Milyar Dolarlık Hasar Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hawaii'de Şiddetli Yağışlar 1 Milyar Dolarlık Hasar Verdi - Son Dakika
