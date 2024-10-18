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Hayalet Ağlar Temizlendi

Hayalet Ağlar Temizlendi

Batman ve Sason çaylarında 75 kilo hayalet ağ temizlendi, çöpçü balığı koruma altına alındı.

18.10.2024 13:39
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TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Batman ve Sason çayları ile Ilısu Barajı'nda, toplam 75 kilo hayalet ağ temizlendi. Tarım ve Orman Müdürü İl Mehmet Aydın, Özellikle Batman'da malumunuz olduğu üzere Batman bantlı çöpçü balığı var. Bu balığın yaşadığı alanda Batman'ın Sason'a giden çayıdır. O çay da bu sene temizlendi. İnşallah bu vesileyle bu türümüzü de koruma altına almış olacağız dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında Batman bantlı çöpçü balığının da korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman Çayı, Sason Çayı ve Ilısu Barajı'nda toplamda 80 kilometrelik alanda, unutulmuş veya terk edilmiş av araçları ile hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Temizlik çalışmasında toplam 75 kilo hayalet ağ temizlendi. Hayalet ağlara balıkların dışında kirpilerin de takıldıkları ve hayatlarını kaybettikleri görüldü. Toplanan ağlar, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

'DÜNYADA ENDER BULUNAN BİR TÜR'

Tarım ve Orman Müdürü İl Mehmet Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir projedir. Hem iç sularda hem de denizlerde yürütülüyor. Batman Çayı, Sason Çayı ve Ilısu Barajı'nda olmak üzere yaklaşık 80 kilometre civarında bir alan temizlendi. Çıkarttığımız hayalet ağlarda 75 kilo civarındaydı. Hayalet ağlar neden çıkarılıyor Çünkü zaman içerisinde suda beklediği zaman, hayalet ağlara balıklar takılabiliyor. Diğer canlılar da takılabiliyor hatta insan bile takılabiliyor. Bunları temizleyerek hem doğal çevreyi koruyoruz hem de doğal dengenin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Özellikle Batman'da malumunuz olduğu üzere Batman bantlı çöpçü balığı var. Dünyada ender bulunan bir tür. Sadece burada var. Bu balığın yaşadığı alanda Batman'ın Sason'a giden çayıdır. O çay da bu sene temizlendi. İnşallah bu vesileyle bu türümüzü de koruma altına almış olacağız dedi. Hayalet ağlar ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine sunum ve bilinçlendirme çalışması da yapıldı.

Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN,

Kaynak: DHA

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