HAYAT 112 Acil Uygulaması 522 Bin İndirme! - Son Dakika
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HAYAT 112 Acil Uygulaması 522 Bin İndirme!

HAYAT 112 Acil Uygulaması 522 Bin İndirme!
05.06.2026 13:40
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil uygulamasının indirilme sayısının 522 bin 150'ye ulaştığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "HAYAT 112 Acil uygulamasını cep telefonu ve diğer mobil cihazlara indiren vatandaşımızın sayısı 522 bin 150'ye ulaştı" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acil durumlarda doğru bilgiye hızlı erişim sağlayarak insanımızın yanında olmak için geliştirdiğimiz HAYAT 112 Acil uygulamasını cep telefonu ve diğer mobil cihazlara indiren vatandaşımızın sayısı 522 bin 150'ye ulaştı. Uygulamamıza gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için aziz milletimize çok teşekkür derim. HAYAT 112 Acil; tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme, deprem anlarında 'Güvendeyim' özelliğiyle yakınlarına bildirim gönderebilme, KADES ve UYUMA sistemleriyle entegre çalışabilme, yangın, trafik kazası ve diğer acil durumları anında ilgili birimlere iletebilme, yaralı ve sahipsiz hayvanların bildirimini yapabilme, güzergah üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını görüntüleyebilme özellikleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olarak hizmet veriyor. Tedbirli olmak, hazırlıklı olmak ve sevdiklerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Telefonlarına ve mobil cihazlarına HAYAT 112 Acili yüklememiş vatandaşlarımızın, uygulamayı indirmelerini ve aileleri, yakınları ve çevreleriyle paylaşmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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